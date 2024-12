Un incidente che scuote Giugliano

La scorsa notte, la tranquillità di Giugliano, comune in provincia di Napoli, è stata interrotta da un grave incidente stradale. Una giovane di soli 15 anni, alla guida di una minicar, ha investito un’altra coetanea in piazza Gramsci, per poi fuggire senza prestare soccorso. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei giovani alla guida di veicoli, anche se di piccole dimensioni.

Le conseguenze dell’incidente

La ragazza investita è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale cittadino, per poi essere trasferita al San Giovanni Bosco di Napoli. Attualmente, è ricoverata con prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Questo aspetto ha portato un sospiro di sollievo tra i familiari e gli amici, ma la gravità della situazione rimane innegabile.

Indagini e responsabilità

I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Grazie a testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificare la giovane conducente della minicar. La 15enne è stata denunciata per omissione di soccorso e per guida senza patente, un reato che sottolinea la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità da parte dei giovani alla guida. Questo incidente mette in luce la questione della sicurezza stradale e l’importanza di educare i giovani sui rischi legati alla guida, anche di veicoli leggeri.