Incidente a Latina tra trattore e furgone: 4 feriti gravi, eliambulanze in volo. Traffico paralizzato mentre i soccorsi lavorano per estrarre le vittime dalle lamiere.

Un incidente stradale che ha scosso la periferia di Latina questa mattina, 19 marzo. Erano le prime ore del giorno quando, tra Borgo Podgora e Borgo Carso, all’altezza dell’incrocio con via Cerretelli, un furgone e un trattore si sono schiantati.

Incidente terribile a Latina: trattore e furgone fuori controllo, 4 feriti

Un impatto violento, che ha strappato i mezzi dal loro percorso, catapultandoli fuori strada. Il trattore, in particolare, ha finito la sua corsa in un canale lungo la carreggiata.

Tutto è successo in un attimo. Il trattore stava svoltando in via Cerretelli quando, improvvisamente, il furgone che procedeva nella direzione opposta non ha fatto in tempo a fermarsi. La collisione è stata devastante. Dentro il furgone, quattro persone, tutte straniere, che non avevano probabilmente previsto che quel tragitto quotidiano sarebbe finito in tragedia.

Quando i soccorsi sono arrivati, la scena era drammatica. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere contorte. I conducenti, un uomo di origine indiana al volante del furgone e un altro di Sermoneta alla guida del trattore, sono stati trasportati d’urgenza con le eliambulanze del 118.

Trattore e furgone, scontro a Latina: quali le dinamiche dell’incidente?

Il primo ha preso il volo verso l’ospedale San Camillo di Roma, mentre il secondo è stato indirizzato al Gemelli, sempre a Roma. La gravità dell’incidente, purtroppo, ha richiesto interventi rapidi.

Ma non finisce qui. Gli altri due cittadini stranieri, che viaggiavano nel furgone, sono stati stabilizzati sul posto e, dopo aver ricevuto le prime cure, sono stati portati all’ospedale Goretti di Latina. Le condizioni di tutti sono serie, ma stabili.

Mentre l’area veniva messa in sicurezza, il traffico è rimasto paralizzato per ore, mentre la polizia locale si occupava di ricostruire la dinamica. La domanda che molti si sono fatti è: sarebbe stato possibile evitare tutto questo? Se si fosse prestata maggiore attenzione alla segnaletica, o se magari ci fosse stata una miglior visibilità in quel punto critico. Una cosa è certa, però: l’incidente ha segnato la giornata di Latina. La memoria di quel momento, senza dubbio, non svanirà facilmente.