L'incidente sulla A18 ha coinvolto 5 vetture e diverse persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui una in maniera grave.

L’incidente sulla A18

L’incidente è avvenuto nella mattinata, sulla A18, tra lo svincolo di Giardini Naxos e quello di Taormina in direzione Messina all’altezza della galleria S. Antonio. La dinamica della vicenda è ancora da chiarire, ma si sa che sono cinque le auto rimaste coinvolte e che ci sono diverse persone ferite. Una di queste, ferita in maniera grave, è stata trasportata in ospedale dall’elisoccorso.

Subito dopo l’incidente sul posto sono intervenuti la polizia stradale della sezione di Giardini Naxos e la squadra del consorzio autostrade siciliane. Infine, è accorsa anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni

Lunghe code sull’autostrada

Prevedibilmente, dopo l’incidente sull’autostrada si sono fermate lunghe code in carreggiata e all’ingresso della galleria, costringendo gli automobilisti a sostare per parecchio tempo sotto il sole cocente di inizio agosto. Si informa inoltre che al momento sulla A18 nel tratto Giardini-Taormina l’uscita obbligatoria è Giardini per i veicoli provenienti da Catania.