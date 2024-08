Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Reggio Calabria.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 luglio, un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, a Reggio Calabria.

L’operaio è rimasto ferito nel ribaltamento del bobcat sul quale si trovava. Questo e tutti gli altri mezzi presenti in cantiere, sono stati sequestrati e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertamenti.

Il 55enne è un dipendente di un’azienda di Messina, che sta eseguendo dei lavori per conto del comune di Reggio Calabria. Al momento dell’incidente, si trovava insieme a un collega ma a quanto sappiamo, quest’ultimo non avrebbe riportato ferite.

Il ricovero in ospedale e l’intervento delle autorità

L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso la struttura G.O.M. di Reggio Calabria ed è in prognosi riservata. Non abbiamo notizie più dettagliate in merito alle sue condizioni, però dalle informazioni trapelate, è certo che le ferite sono molto gravi.

Sul posto è giunta la polizia locale, che sotto il coordinamento del magistrato di turno, ha avviato degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora poco chiara.

I tecnici della polizia scientifica stanno lavorando per i rilievi del caso presso l’area del cantiere, posto in una zona del Lido comunale. L’operaio stava lavorando a una ristrutturazione.

Per far luce sull’accaduto, è stata aperta un’inchiesta.