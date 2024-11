Maria Ragaglia ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in provincia di Cremona L’auto è finita fuori strada forse a causa della velocità troppo elevata

Nella mattinata di ieri, venerdì 22 novembre, un’auto si è schiantata sulla provinciale 28, all’altezza di Derovere in provincia di Cremona.

Incidente mortale in provincia di Cremona

Secondo le prime ricostruzioni, Maria Ragaglia, 38 anni originaria di Sospiro e residente a Cingia de’ Botti, si trovava alla guida della sua Fiat Multipla e stava percorrendo la via Giuseppina, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo, dopo una sbandata, si è ribaltato e ha terminato la corsa contro un albero. Lo schianto è stato fatale.

Nessun testimone dell’accaduto

Non ci sono stati testimoni diretti dell’incidente, avvenuto su un tratto rettilineo della strada. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto fuori strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica provenienti da Vescovato. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari, non c’era più nulla da fare.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

La dinamica della tragedia, ancora al vaglio dei carabinieri, fa pensare che l’auto stesse viaggiando ad una velocità non adeguata alle condizioni del tratto stradale, nonostante l’asfalto fosse asciutto e privo di irregolarità. Poco distante dal punto dell’impatto si trova un bivio e non si esclude che un tentativo di frenata improvvisa possa aver fatto perdere alla donna il controllo del veicolo, portandola a invadere l’opposta corsia, uscire di strada e finire contro l’albero al margine della carreggiata. L’auto è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.