Un drammatico incidente in scooter si è verificato a Padova. Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita nello schianto.

Incidente in scooter a Padova: 17enne muore prima di entrare a scuola

Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di martedì 24 settembre a Padova, in zona Brusegana, all’altezza del polo scolastico di via Cave. Alessandro De Marchi, un ragazzo di soli 17 anni, è morto nello schianto con il suo scooter, avvenuto all’altezza della rotatoria davanti all’istituto San Benedetto da Norcia. La polizia locale è intervenuto dopo lo scontro tra due scooter Honda 125 guidati da due 17enni che stavano entrambi andando a scuola.

Incidente a Padova: la dinamica

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Uno dei due ragazzi veniva dalla direttrice di via dei Colli, mentre De Marchi proveniva dal lato di Chiesanuova. Quest’ultimo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, perdendo i sensi. Il 17enne è stato soccorso immediatamente e rianimato a lungo sul posto, prima di essere portato in ospedale in condizioni disperate. Qualche ora dopo purtroppo è deceduto. L’incidente e le fasi dei soccorsi sono avvenuti davanti a tantissime persone e tantissimi studenti.