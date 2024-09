Tragico incidente stradale a Frattamaggiore: un giovane di 17 anni perde la vita, mentre un ragazzo di 16 anni lotta per sopravvivere.

Tragico incidente a Frattamaggiore: la dinamica

Nella notte, a Frattamaggiore, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e gravi ferite a un sedicenne. I due erano a bordo di uno scooter che è entrato in collisione con una Jeep Avenger, guidata da un ventenne.

L’impatto è stato violento e i ragazzi sono stati sbalzati dal motociclo, cadendo pesantemente a terra. Le ambulanze del servizio sanitario 118 sono intervenute immediatamente. Il ragazzo di 17 anni è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso, ma purtroppo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. Era originario di Crispano, in provincia di Napoli. Il sedicenne che era con lui sullo scooter è attualmente ricoverato nello stesso ospedale in terapia intensiva, con seri rischi per la sua vita.

Tragico incidente a Frattamaggiore: le indagini

Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano. Sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del ragazzo di 17 anni è stata sequestrata per l’esame autoptico su ordine dell’autorità giudiziaria. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sigillati e sequestrati dalle forze dell’ordine. È possibile che vengano acquisite anche registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona al fine di chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente.”