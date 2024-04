Un'auto da corsa ha travolto e ucciso sette persone durante una gara a Diyatalawa, in Sri Lanka.

Incidente in Sri Lanka, auto travolge persone durante una gara: 7 vittime

Domenica 21 aprile 2024 si è verificato un terribile incidente a Diyatalawa, nel sud dello Sri Lanka. Un’auto da corsa ha travolto e ucciso sette persone durante una gara. Oltre venti persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Non sono al momento chiare le condizioni di salute del pilota dell’auto e la vera dinamica dell’incidente, che si è verificato subito dopo che un’auto si è ribaltata durante la corsa. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Tra le vittime ci sono quattro addetti della gara e alcuni spettatori, compresa una bambina di 8 anni.

Incidente in Sri Lanka durante una gara: era il primo evento dopo cinque anni

Il Fox Hill Supercross è stato organizzato dall’Associazione degli sport automobilistici del paese fin dal 1993. Quello di domenica 21 aprile era il primo evento da cinque anni a questa parte, a causa delle restrizioni per la pandemia da Coronavirus e per le questioni legate alla grave crisi economica nel Paese.