Incidente mortale a Santa Caterina d’Este, nel Padovano. Due persone sono morte in uno scontro che ha coinvolto un camion e un’automobile.

Santa Caterina d’Este, camion travolge auto: morta coppia a bordo della vettura

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo, si è verificato un terribile incidente mortale a Santa Caterina d’Este. Due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto un’automobile e un camion. Lo schianto è avvenuto nel comune di Carceri, nel Padovano, lungo la variante della Strada Regionale 10. I due mezzi si sono scontrati, per cause da accertare, e la coppia che era a bordo dell’automobile è rimasta uccisa.

Camion travolge auto, morta una coppia: i soccorsi

Secondo la prima ricostruzione, il camion ha travolto l’auto per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. I mezzi del 118 e i vigili del fuoco sono subito intervenuti per soccorrere le persone coinvolte ma per la coppia purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada è stata momentaneamente chiusa per consentire di effettuare i rilievi.