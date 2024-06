È avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 giugno, l’incidente mortale sulla Strada Provinciale 51, che collega Gela alla zona di contrada Macconi e a Scoglitti.

La morte dell’uomo nell’incidente

La tragedia si è verificata sulla provinciale 51 Gela-Scoglitti, nei pressi di Ponte Dirillo: un furgone è piombato su un gruppo di ciclisti amatoriali, che stava percorrendo quel tratto di strada. Un uomo, Raffaele Mazza, pensionato settantenne, originario di Mazzarrone, è morto nell’impatto, due, invece, i feriti gravi. Uno dei due sarebbe un settantenne di Comiso, trasferito a Catania con l’ausilio dell’elisoccorso.

Gli operatori sanitari giunti sul luogo non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del ciclista, un bancario ormai in pensione residente a Mazzarrone, troppo gravi le ferite riportate nello scontro: in seguito all’impatto sarebbe stato sbalzato prima contro il guard-rail e successivamente sul terreno che costeggia la strada.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso, le squadre Anas e il sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spata, comune dal quale proveniva il gruppo di ciclisti, e le forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico il tratto di strada, per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

I rilievi saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dello scontro, ancora ignota.