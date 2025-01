L'incidente mortale è avvenuto in via Andriulli, nella zona di Verderocca, nel IV municipio a Roma. Alla guida un 30enne

L’incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 10 gennaio, in via Andriulli, il tratto che collega via Fiorentini a via della Serenissima, a Roma.

Incidente mortale a Roma: donna di 69 anni travolta da un’auto

Erano le 22:15 quando la donna è stata travolta da una Panda, guidata da un uomo di 30 anni, mentre attraversava la strada. L’urto è stato estremamente violento, tanto che la vittima è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare e, all’arrivo dei sanitari, ne è stato dichiarato il decesso.

Il 30enne alla guida si è fermato per prestare i primi soccorsi. Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano hanno effettuato i rilievi e disposto gli accertamenti abituali sul conducente, per verificare la presenza di alcol o droghe. Gli esami sono stati eseguiti al policlinico Tor Vergata. Come da prassi l’uomo potrà essere indagato per omicidio stradale.

Incidente mortale a Roma, donna di 69 anni travolta da un’auto: le indagini

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, in particolare se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali o se il conducente abbia ignorato un semaforo rosso. Fondamentali saranno i rilievi effettuati e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area dell’incidente.