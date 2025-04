Tragedia in una cava di marmo

Questa mattina, un tragico incidente ha scosso la comunità di Carrara, nota per le sue celebri cave di marmo. Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella cava numero 150, situata nella zona di Fantiscritti, località Miseglia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato per il trasporto di materiali, quando è avvenuto l’incidente.

Le dinamiche dell’incidente

Stando a quanto riportato, il dumper è caduto per diversi metri nella fossa Ficola, schiacciando l’uomo sotto il peso del veicolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.10 del mattino, e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118, insieme agli operatori della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nelle cave, dove le condizioni possono essere estremamente pericolose. Le autorità competenti sono chiamate a garantire che vengano rispettate tutte le normative di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro. È fondamentale che i lavoratori siano adeguatamente formati e che i mezzi utilizzati siano sottoposti a regolari controlli per evitare tragedie come quella di oggi.