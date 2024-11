Un tragico incidente sulla Flaminia

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Trevi, in provincia di Perugia, dove due giovani hanno perso la vita in un violento schianto avvenuto lungo la via Flaminia, precisamente in località Fonte Pigge. La tragedia si è consumata in un tratto rettilineo, un luogo che normalmente non desterebbe preoccupazioni per la sicurezza stradale.

Le vittime e la dinamica dell’incidente

Le vittime sono un 36enne del posto, alla guida di un’Alfa Romeo, e una 30enne residente a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, che si trovava al volante di una Citroen. Entrambi sono deceduti sul colpo a causa dell’impatto. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente sia avvenuto in condizioni di visibilità normale, ma le cause esatte sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della stazione di Trevi e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Foligno.

Interventi dei soccorsi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto, insieme al personale del 118, per prestare soccorso e gestire la situazione. Tuttavia, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti simili. La comunità di Trevi è in lutto, e si attende che le autorità forniscano ulteriori dettagli su quanto accaduto.