Un terribile incidente stradale si è verificato a Roma nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2024, alle 2.50. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una cisterna. Il bilancio è di un morto.

Incidente sul raccordo anulare, scontro tra auto e cisterna: morto un uomo

Un terribile incidente mortale si è verificato sul raccordo anulare, a Roma, all’altezza del chilometro 57, tra lo svincolo per la Pontina e la via del Mare, in direzione Aurelia. Nello schianto un uomo ha perso la vita. Secondo quanto appreso, a scontrarsi sono stati un’automobile e una cisterna. Purtroppo per il conducente del mezzo pesante non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale. Il tratto è stato interdetto al traffico e i mezzi sono stati sequestrati. Per il momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Incidente sul raccordo anulare: la situazione del traffico

Per quanto riguarda il traffico, il problema in direzione Aurelia ha determinato qualche ripercussione, con code tra l’allacciamento per l’autostrada Roma – aeroporto di Fiumicino e la via del Mare, a causa della pulizia della strada. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale a Roma e si contano 69 vittime sulle strade della Capitale e della provincia.