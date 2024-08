Un terribile incidente frontale si è verificato a Marocche di Dro. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono finite in ospedale.

Incidente tra auto e moto a Dro, tre feriti: grave un ragazzo

Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato sulla Statale 45 bis Gardesana Occidentale, all’altezza della località Marocche di Dro. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 20 anni, che si trova in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato portato con l’eliambulanza in ospedale per il ricovero in codice rosso.

Incidente tra auto e moto a Dro: i soccorsi

I due ragazzi che viaggiavano sull’automobile sono stati portati al pronto soccorso di Arco per le medicazioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Dro, i carabinieri di Riva del Garda e il carro attrezzi Tasin e Perini per rimuovere i mezzi. Per consentire di effettuare i rilievi e di mettere in sicurezza il punto in cui è avvenuto l’incidente la strada è rimasta chiusa per circa due ore, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.