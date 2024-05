Incontri d’Eccellenza: Francesca D'Angelo, Coraggio, Integrità e Perseveranza

(Adnkronos) - Milano, 29 Maggio 2024 - In un mondo sempre più consapevole dell'importanza della sostenibilità, emergere come leader autentico e innovativo richiede coraggio, visione e una dedizione incrollabile. Francesca D'Angelo, fondatrice di Sostenibilità Consultin...

(Adnkronos) – Milano, 29 Maggio 2024 – In un mondo sempre più consapevole dell'importanza della sostenibilità, emergere come leader autentico e innovativo richiede coraggio, visione e una dedizione incrollabile.

Francesca D'Angelo, fondatrice di Sostenibilità Consulting, incarna perfettamente queste qualità, posizionandosi come figura di spicco nel panorama della sostenibilità aziendale.

Il viaggio di Francesca nel mondo della sostenibilità è caratterizzato da una decisione audace.

Dopo una carriera consolidata nel settore bancario, ha deciso di lasciare il suo posto sicuro per fondare la propria società di consulenza.

Non si è trattato solo di una svolta professionale, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti: mettere la sostenibilità al centro delle strategie aziendali.

Questa scelta coraggiosa è stata alimentata dalla sua esperienza in UniCredit, dove ha acquisito una profonda comprensione dei meccanismi che regolano le grandi organizzazioni.

Proprio in UniCredit Francesca ha potuto osservare in prima persona l'impatto positivo che le pratiche sostenibili possono avere.

Questa esperienza ha acceso in lei una passione per il cambiamento positivo attraverso le imprese, che l’ha spinta a dedicarsi con tutta sé stessa a questo campo, desiderando aiutare le aziende a fare la differenza.

È stata perciò proprio la sua passione per il cambiamento positivo a spingerla a intraprendere questa nuova avventura, credendo che le aziende abbiano il potere di fare la differenza e ha voluto essere la forza motrice di questo cambiamento.

Ciò che distingue Francesca è la sua capacità di offrire un approccio completo e su misura alla sostenibilità aziendale.

Infatti, non si limita ai report, si focalizza sull'implementazione di strategie integrate che producono risultati tangibili sia per le aziende che per la società.

Francesca è convinta che "Integrare la sostenibilità nella strategia aziendale significa intraprendere una specifica direzione che modifica i parametri di valore, una nuova direzione che cambia il perché di quel sistema generando vantaggio competitivo e maggior valore per tutti i portatori di interesse."

Il modello operativo di Francesca è alimentato dalla sua passione per l'apprendimento continuo e dalla sua dedizione a rimanere sempre aggiornata sulle ultime tendenze e best practices nel campo della sostenibilità.

Questo le permette di offrire soluzioni innovative e di alto impatto, capaci di trasformare la visione strategica delle aziende. Uno degli esempi più significativi del lavoro di Francesca è la trasformazione di una media impresa nel settore Utilities.

Attraverso un approccio strategico e mirato, ha implementato pratiche che hanno migliorato l'efficienza operativa e ridotto l'impatto ambientale dell'azienda.

Questo caso dimostra come la sostenibilità possa diventare un vantaggio competitivo reale e duraturo. Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato quando, durante il project work del MBA, collaborando con il CFO dell'azienda oggetto del progetto pilota, ha verificato che, grazie al suo metodo operativo, cambiava il mindset e la sostenibilità diventava una leva di vantaggio competitivo.

Il metodo quindi funzionava, ecco perché ha scelto di concentrarsi pienamente sulla sua missione di promuovere la sostenibilità e avviare la sua attività dedicata alla sostenibilità. I pilastri del suo approccio sono il bilancio integrato, l'ascolto degli stakeholder e la cultura della sostenibilità.

Francesca pensa che la combinazione di esperienza, competenza e passione sia ciò che la distingue davvero. Ha una vasta esperienza pratica nel settore bancario e finanziario, che le ha fornito una solida base per affrontare le sfide della sostenibilità aziendale.

Inoltre, il suo approccio olistico e su misura le consente di offrire soluzioni personalizzate alle esigenze specifiche di ogni cliente. Il tutto è reso possibile dal saper fare e dal saper ascoltare il cliente, frutto non solo di buona volontà ma anche di studi e competenze, infatti, Francesca è anche un executive coach con oltre 1500 ore di coaching all’attivo.

Francesca non si limita alla redazione di report, ma offre un approccio completo e su misura. Attraverso la sua consulenza, le aziende ottengono risultati tangibili, migliorando non solo la loro efficienza operativa, ma anche la loro reputazione e impatto ambientale.

Parlando invece di storie di successo, c’è da segnalare che recentemente Francesca ha potuto lavorare con una media impresa del settore Utilities che desiderava integrare la sostenibilità nel suo modello operativo.

Attraverso un approccio strategico e mirato, sono riusciti a implementare pratiche che hanno migliorato l'efficienza operativa e ridotto l'impatto ambientale dell'azienda. È stato gratificante vedere la rinnovata consapevolezza dei manager insieme ai risultati tangibili del lavoro e il contributo positivo che è stato apportato all'azienda e alla comunità circostante.

Francesca ha superato numerose sfide per arrivare dove è oggi. Ha dovuto affrontare scetticismo e resistenze, ma ogni ostacolo ha solo rafforzato la sua determinazione. La sua storia è un esempio di come il coraggio e la perseveranza possano portare a risultati straordinari.

Guardando al futuro, Francesca continua a coltivare ambizioni significative.

Oltre a diffondere la sua visione della sostenibilità a un pubblico sempre più ampio, punta a trasformare il suo modello di consulenza in uno strumento scalabile e accessibile a tutte le aziende desiderose di abbracciare un cambiamento positivo.

L’obiettivo più grande è continuare a diffondere la consapevolezza sulla sostenibilità aziendale e ad aiutare il maggior numero possibile di aziende a integrare i fattori di sostenibilità nei loro modelli operativi, espandendosi anche a livello internazionale e collaborando con altre organizzazioni e professionisti per promuovere un futuro più sostenibile per tutti.

Conferenze, eventi e collaborazioni strategiche costituiscono la sua roadmap per espandere il suo impatto e raggiungere nuovi traguardi nel campo della sostenibilità aziendale.

Francesca D'Angelo rappresenta un faro di speranza e innovazione in un mondo che richiede urgentemente cambiamenti significativi.

La sua storia di coraggio, dedizione e integrità ispira imprenditori e leader aziendali, dimostrando che la sostenibilità è una strada percorribile e vantaggiosa per tutti.

Il suo lavoro incessante continua a plasmare un futuro in cui le aziende non solo prosperano, ma fanno anche la differenza nel mondo.

Per ulteriori informazioni su Francesca D’Angelo:

•

•