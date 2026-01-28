Incontro tra Mattarella e bin Zayed per la stabilità internazionale

Il 28 gennaio 2026 segna un momento significativo nelle relazioni tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ad Abu Dhabi. L’incontro con il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha come obiettivo primario la riflessione sulla situazione internazionale e la necessità di ripristinare la pace e la stabilità in diverse aree del mondo.

Un incontro di amicizia e cooperazione

Durante il colloquio, i due leader hanno espresso un accordo unanime sull’urgenza di porre fine ai numerosi conflitti che affliggono diverse regioni, con particolare attenzione al Medio Oriente. Mattarella ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante e costruttivo per affrontare le tensioni globali, mentre bin Zayed ha evidenziato come questa visita possa rappresentare un punto di svolta nelle relazioni bilaterali.

Un legame storico tra Italia e Emirati

Il presidente Mattarella ha aperto i lavori ringraziando per l’accoglienza ricevuta, richiamando alla memoria la visita di bin Zayed a Roma nel 2026. Questo incontro è visto come un’opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi, consolidando un partenariato strategico che si è sviluppato negli ultimi anni attraverso numerosi eventi e incontri di alto livello.

Accordi economici e cooperazione strategica

La missione del presidente Mattarella si inserisce in un contesto di relazioni rafforzate, con l’Italia che si è affermata come uno dei principali partner degli Emirati. Accordi significativi, come quello del febbraio 2026 che prevede investimenti emiratini nel settore della difesa per 40 miliardi di dollari, testimoniano l’impegno reciproco verso una cooperazione proficua. Questo sviluppo è cruciale in un momento in cui l’interscambio bilaterale ha raggiunto quasi 9 miliardi di euro.

Opportunità per il futuro

Il colloquio si è svolto all’interno di un quadro di crescente cooperazione in vari settori, dall’energia alla ricerca scientifica. Il dialogo tra Italia ed Emirati è orientato non solo a potenziare le relazioni commerciali, ma anche a favorire iniziative che possano contribuire a una maggiore stabilità regionale. Entrambi i leader hanno convenuto sull’importanza di affrontare le sfide globali insieme, creando così un clima di fiducia per il futuro.

Dopo Abu Dhabi, il presidente Mattarella si dirigerà a Dubai, dove incontrerà rappresentanti del mondo imprenditoriale e il primo ministro emiratino, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Questi incontri evidenziano il continuo impegno dell’Italia nel rafforzare i legami economici e culturali con gli Emirati, in un periodo in cui la stabilità è fondamentale per la crescita e la cooperazione nel Medio Oriente.