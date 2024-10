Vertice a Bruxelles tra la premier Giorgia Meloni e i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nella serata, Meloni incontra all’hotel Amigo il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, insieme al leader della Lega, dopo aver cenato con Tajani e il commissario designato Raffaele Fitto.

Salvini si unisce a Meloni e Tajani

Salvini è arrivato a Bruxelles questa sera per unirsi a Meloni e Tajani. Domani mattina, il leader della Lega parteciparà a un incontro dei Patrioti che precede il summit dell’Unione Europea. Questo incontro si svolge a poche ore dal Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra economica.

Tajani e Salvini si incontrano a Bruxelles

Tajani e Salvini hanno avuto un breve colloquio in una delle sale dell’hotel, che si trova nei pressi della Grand Place e che ospita in questa serata anche il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere Olaf Scholz. Poco dopo, Meloni ha raggiunto i due vicepremier. Questa riunione avviene prima del summit europeo e degli incontri informali tra i partiti europei.

Tajani e Salvini partecipano a riunioni politiche

Tajani parteciperà alla riunione del Partito Popolare Europeo, mentre Salvini sarà presente alla riunione, un evento senza precedenti in UE, dei Patrioti per l’Europa. Prima di questo incontro, Meloni ha cenato con Fitto e Tajani. Fitto, il 12 novembre, sarà audito in Eurocamera per cercare di ottenere l’approvazione alla vicepresidenza esecutiva della Commissione, in un contesto di notevoli tensioni all’interno della maggioranza Ursula, con i Socialisti che accusano i Popolari di cercare alleanze su certi temi con l’estrema destra.