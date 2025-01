Un tragico incidente in ospedale

Il 15 gennaio scorso, un paziente di 73 anni, originario di Massafra, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto presso l’ospedale San Pio di Castellaneta. L’anziano, che stava per essere dimesso, è caduto accidentalmente da una barella, riportando lesioni che si sono rivelate fatali. La situazione ha scatenato un’indagine da parte della procura di Taranto, che ha già iscritto nel registro degli indagati tre medici e un infermiere coinvolti nella gestione del paziente.

Le circostanze della caduta

Secondo quanto riportato dai familiari, il paziente attendeva il figlio per tornare a casa dopo essere stato dichiarato dimissibile. La caduta è avvenuta in un momento critico, quando l’anziano si trovava in una fase di transizione tra il ricovero e la dimissione. I pubblici ministeri stanno valutando se ci siano state negligenze da parte del personale medico e infermieristico, ipotizzando reati di colpa medica e omissione di custodia. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie e sulla responsabilità del personale.

Le indagini e l’autopsia

Il pubblico ministero ha disposto un’autopsia sul corpo del 73enne per chiarire le cause del decesso e per accertare eventuali responsabilità. Gli indagati sono stati notificati dell’esame, il che consente loro di nominare consulenti per assistere durante il procedimento. La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che mette in luce le fragilità del sistema sanitario e la necessità di garantire la massima sicurezza ai pazienti, soprattutto agli anziani, che sono più vulnerabili.