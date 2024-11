Indagine su morte sospetta a Ferrara: quindici medici indagati

Il caso di Rossana Fabbri

La tragica vicenda di Rossana Fabbri, una donna di 76 anni originaria di Comacchio, ha scosso la comunità di Ferrara e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trattamenti sanitari. La signora è deceduta all’ospedale di Cento il 29 ottobre, dopo aver subito tre interventi chirurgici in un breve lasso di tempo. La sua morte ha portato all’apertura di un fascicolo d’indagine che coinvolge quindici medici, accusati di concorso in omicidio colposo.

Le indagini e le accuse

Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto presentato dai figli della vittima. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la prima operazione, effettuata il 22 ottobre, riguardava l’asportazione di una cisti ovarica. Tuttavia, dopo l’intervento, la situazione di Rossana è rapidamente peggiorata, costringendo i medici a intervenire nuovamente in terapia intensiva. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha incaricato i medici legali Sindi Visentin e Salvatore Alberico di condurre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il ruolo dei legali e dei consulenti

I legali dei medici indagati, tra cui Marco Linguerri e Gian Luigi Pieraccini, hanno già nominato consulenti specializzati per difendere i loro assistiti. Anche i familiari della donna hanno fatto lo stesso, affidandosi agli avvocati Antonio Boldrini e Gianluca Filippone. Questo scambio di consulenze è fondamentale per garantire una difesa adeguata e per chiarire eventuali responsabilità. La relazione dei consulenti dovrà essere presentata entro 60 giorni, un termine cruciale per l’evoluzione del caso.

Implicazioni per la sanità pubblica

Questo caso solleva interrogativi non solo sulla condotta dei medici coinvolti, ma anche sulla gestione della sanità pubblica in Emilia-Romagna. La richiesta di autopsia da parte della direzione sanitaria dell’ospedale ha messo in luce la necessità di trasparenza e responsabilità nel sistema sanitario. La comunità attende con ansia i risultati delle indagini, che potrebbero avere ripercussioni significative sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie.