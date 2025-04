Un esposto che scuote la politica

La Procura di Roma ha avviato un’indagine in merito a un esposto presentato da Saverio Regasto, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università di Brescia. Al centro della questione ci sono i titoli di studio della ministra del Lavoro, Marina Calderone, conseguiti nel 2012 e nel 2016 presso la Link Campus University. L’esposto, corredato da notizie di stampa, solleva interrogativi sulla regolarità di questi titoli e chiede ai pubblici ministeri di verificare se possano configurarsi ipotesi di reato.

La risposta della ministra

Marina Calderone ha reagito con soddisfazione alla notizia dell’apertura del fascicolo, dichiarando che il Procuratore della Repubblica ha già escluso l’esistenza di ipotesi di reato a suo carico. In una nota, la ministra ha affermato: “Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale, l’avvocato Cesare Placanica, ossia della determinazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che ha sancito l’inesistenza di ogni ipotesi di reato”. Questo avallo, secondo Calderone, chiude la questione, ma non senza una minaccia di azione legale per diffamazione contro chi ha sollevato tali accuse.

Il contesto accademico e politico

Il caso di Marina Calderone non è isolato. Negli ultimi anni, diversi esponenti politici sono stati coinvolti in controversie legate ai loro titoli di studio, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità del sistema accademico italiano. La Link Campus University, in particolare, è stata oggetto di critiche per la sua reputazione e per la qualità dei suoi corsi. La questione dei titoli di studio, specialmente in un contesto politico, assume un’importanza cruciale, poiché influisce sulla fiducia del pubblico nei confronti delle istituzioni.