Un fascicolo di indagine a carico di ignoti

La Procura di Perugia ha avviato un’indagine su presunti abusi da parte dei pubblici ministeri di Roma, in particolare riguardo a rivelazioni di notizie riservate. Questo procedimento è stato attivato in seguito a un esposto ricevuto dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), che ha sollevato preoccupazioni circa la gestione di informazioni classificate. Il caso è emerso dopo una denuncia presentata dal capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, il quale ha sollecitato un approfondimento su possibili violazioni della legge da parte della Procura capitolina.

La posizione della Procura di Perugia

I pubblici ministeri umbri, coordinati da Raffaele Cantone, stanno procedendo con cautela, al momento senza indagati specifici. L’obiettivo è analizzare l’incartamento del Dis e, se necessario, acquisire ulteriori atti attraverso la polizia giudiziaria. È importante notare che, secondo una nota ufficiale, non è possibile divulgare il contenuto dell’iscrizione né il registro in cui è stata disposta, poiché tali informazioni sono coperte dal segreto.

Le accuse e le difese

Nel suo esposto, il Dis contesta alla Procura di Roma la violazione della legge speciale istitutiva dei servizi segreti, in particolare il comma 8 dell’articolo 42, sostenendo che l’informativa riservata trasmessa a piazzale Clodio non ha ricevuto le cautele necessarie per evitarne la diffusione indebita. Tuttavia, il procuratore Francesco Lo Voi ha respinto queste accuse, affermando che non ci sono stati reati, poiché non è stata emessa alcuna richiesta di esibizione di atti al Dis. Secondo la sua tesi difensiva, la legge generale è stata applicata correttamente, tutelando il diritto di difesa durante le indagini su alcuni giornalisti.

Le implicazioni disciplinari e politiche

In parallelo, la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha ricevuto una richiesta di apertura di una pratica per incompatibilità ambientale nei confronti del capo dell’ufficio giudiziario di Roma, legata alla vicenda Almasri. Questa richiesta è stata presentata dai membri laici del centrodestra e coinvolge anche l’iscrizione nel registro di Meloni e altri due ministri per favoreggiamento, a seguito di una denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti. Inoltre, è in attesa di assegnazione una seconda richiesta di trasferimento per il Procuratore di Roma, relativa al caso Caputi.

La reazione del Csm e delle istituzioni

Il Comitato di presidenza del Csm si riunirà martedì e potrebbe decidere di assegnare anche la seconda pratica alla Prima Commissione. Allo stesso tempo, è stata sollevata un’iniziativa a tutela di Lo Voi, in risposta a dichiarazioni ritenute inaccettabili dalla premier Meloni, che hanno suscitato preoccupazioni riguardo al rispetto delle istituzioni e dell’autonomia della magistratura. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.