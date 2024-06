Il dramma è avvenuto nel cuore della notte in India: il tetto dell'aeroporto di Delhi è caduto a causa delle piogge

Le forti piogge di questi ultimi giorni stanno causando diversi danni in India e nelle scorse ore hanno provocato una vera e propria tragedia all’aeroporto di Delhi. Il forte vento e l’acqua battente, infatti, hanno causato la caduta di un tetto al Terminal 1: 8 persone sono rimaste ferite, mentre un uomo è morto.

India, crolla il tetto all’aeroporto di Delhi: l’incidente

Un comunicato ufficiale, pubblicato anche online dalle autorità, ha raccontato quanto successo poche ore fa in India: “A causa delle forti piogge che si sono abbattute dalle prime ore di questa mattina, una parte della tettoia è crollata intorno alle 5 del mattino“ – si legge – “Il personale di emergenza sta lavorando per fornire tutta l’assistenza necessaria e l’aiuto medico alle persone colpite”. Il monsone che si è abbattuto sull’India sta causando danni a tutto il Paese ed è stato il motivo per il quale è avvenuta questa tragedia.

India, crolla il tetto all’aeroporto di Delhi: il bollettino

“Otto persone sono rimaste ferite e una è morta. Le operazioni di soccorso sono state completate” – ha poi dichiarato all’AFP Atul Gard, il direttore del servizio antincendio di Delhi, descrivendo il bollettino della tragedia indiana. Nel frattempo, le partenze al Terminal 1 dell’aeroporto sono state tutte cancellate, mentre è stato dato il via libera agli arrivi.