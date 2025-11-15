Indonesia: 6 morti e 17 dispersi per frana causata da forti piogge

Giacarta, 15 nov. (Adnkronos) - Sei persone sono morte per una frana nell'isola di Giava, in Indonesia, causata dalle forti piogge. Altre 17 persone risultano disperse. Lo ha riportato l'agenzia di stampa statale indonesiana Antara. La stagione delle piogge nel Paese è iniziata a se...

Giacarta, 15 nov. (Adnkronos) – Sei persone sono morte per una frana nell'isola di Giava, in Indonesia, causata dalle forti piogge. Altre 17 persone risultano disperse. Lo ha riportato l'agenzia di stampa statale indonesiana Antara. La stagione delle piogge nel Paese è iniziata a settembre e continuerà fino ad aprile.