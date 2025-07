Indonesia, affonda traghetto: 5 morti, 31 persone tratte in salvo

Indonesia, affonda traghetto: 5 morti, 31 persone tratte in salvo

Bali, 3 lug. (Adnkronos) - Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all'isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di almeno 5 persone. Trentuno persone sono state tratte in salvo, riporta in un aggiornamento la Bbc che cita i soccorritori. Continuano le ricerche dei disp...