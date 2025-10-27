Influenza, è in arrivo un’epidemia aggressiva. Ecco tutti i consigli dei medici al fine di proteggersi ed evitare di ammalarsi.

La stagione influenzale è alle porte, sono già infatti in arrivo i primi casi di influenza e, quest’anno, come spiegato ad Adnkronos da Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale: “l’epidemia che sta arrivando sarà piuttosto aggressiva, come abbiamo osservato dall’andamento in Giappone e dopo aver visto le stagioni in Australia.” L’influenza, generalmente, ha il suo picco tra dicembre e febbraio ma, come proteggersi? Come evitare di ammalarsi? Ecco i consigli degli esperti.

