Infortuni: Magi-Della Vedova (+Eu), 'Meloni conferisca cittadinanza italiana a Singh'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - “Abbiamo letto che Giorgia Meloni è rimasta molto colpita, come tutti, dalla tragedia di Latina. Le chiediamo quindi il coraggio di un gesto simbolico, ma molto importante se venisse dal Presidente del Consiglio, di attenzione umana e politica, proponendo il c...

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “Abbiamo letto che Giorgia Meloni è rimasta molto colpita, come tutti, dalla tragedia di Latina. Le chiediamo quindi il coraggio di un gesto simbolico, ma molto importante se venisse dal Presidente del Consiglio, di attenzione umana e politica, proponendo il conferimento della cittadinanza italiana alla moglie di Satnam Singh". Lo affermano Riccardo Magi, segretario di Più Europa, e Benedetto Della Vedova, deputato di +E.

"Le parole della donna nei confronti del nostro Paese feriscono nel nostro orgoglio nazionale e ci rendono tutti responsabili in quanto ci ricordano l’urgenza di una modifica delle leggi sull’immigrazione e sul lavoro degli stranieri in Italia e azioni mirate per contrastare lo sfruttamento nei campi diffusissimo in molte aree del nostro Paese. Tutte cose che da tempo come +Europa chiediamo ai governi, non solo a quello attuale”, aggiungono.

"La cittadinanza italiana alla moglie di Satnam sarebbe un modo per provare ridare dignità innanzitutto all’Italia ma anche per mandare un segnale chiaro che per lo Stato italiano le migliaia di lavoratori stranieri e che lavorano nel nostro Paese in condizioni di sfruttamento e marginalità non sono schiavi ma donne e uomini che dovrebbero avere diritti”, concludono Magi e Della Vedova.