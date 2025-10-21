Infortuni: Mancini (FdI), 'debellare fenomeno che miete troppe vite'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro passa per tanti fattori, ma uno è particolarmente significativo: la condivisione del problema a tutti i livelli, da tradurre non solo in sensibilizzazione ma soprattutto in responsabilizzazione. Subito dopo vengono i controlli, la formazione, l’attenzione alle criticità nascoste nei subappalti e l’apertura ad ogni forma positiva di innovazione, a cominciare dagli strumenti forniti dall’IA".

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

"E la condivisione tra istituzioni, forze economiche e sociali è stato proprio l’obiettivo del convegno tenutosi oggi in Senato, in cui abbiamo reso pubblico il decalogo delle azioni da valorizzare e mettere in atto, ognuno per la propria responsabilità, al fine di debellare questo fenomeno che miete ogni anno troppe vite umane e registra centinaia di migliaia di infortunati sul lavoro. Raccogliere l’invito contenuto nei messaggi del Presidente della Repubblica e del Senato significa ascoltare le esigenze di un mondo del lavoro in cui la produttività deve correre di pari passo con la sicurezza. È il nostro impegno prioritario dei prossimi anni", conclude.