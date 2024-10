Nel programma “Pomeriggio Cinque”, Stella racconta di essere stata raggirata da una persona che si spacciava per Brad Pitt. La donna afferma di essersi resa conto della follia della situazione, ma, trovandosi in uno stato di depressione, ha continuato a interagire con questo finto celebre attore.

Secondo le sue parole, il presunto Brad Pitt le inviava messaggi in inglese, promettendole un legame duraturo, mentre in realtà le richiedeva ripetutamente denaro. Stella, che ammira profondamente l’attore, stava cercando di contattarlo per un’iniziativa a favore degli animali e progetti di pace. Purtroppo, al posto dell’attore, si è ritrovata a dialogare con dei truffatori, che le hanno fatto perdere oltre 20mila euro.

Dopo essersi accorta della frode, ha continuato a cercarlo, spinta da un sogno suggestivo in cui avevano conversato. Pur rendendosi conto dell’assurdità della situazione, ha perseverato a causa di un momento di vulnerabilità legato a una recente rottura e a difficoltà lavorative. Alla fine, Stella ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto alla Polizia Postale.

Sfortunatamente, è poco probabile che il denaro venga restituito: “Ho continuato a comunicare con questi imbroglioni nella speranza che venissero individuati, ma non credo che ci riusciranno”.