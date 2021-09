Insetti in casa in autunno: come allontanarli

In autunno, insetti quali cimici, mosche e falene si insinuano in casa cercando calore e riparo. Per allontanarli, sono diverse le soluzioni e rimedi.

Si pensa che con l’arrivo dell’autunno e la fine dell’estate, molti insetti non diano fastidio o disturbo, ma si sbaglia. Il periodo autunnale coincide con l’arrivo di diversi animali che si insinuano in casa: dalle cimici ai moscerini passando per le formiche. In questi paragrafi cerchiamo di capire come allontanarli con metodi naturali e cosa fare per liberarsene.

Insetti in casa in autunno

In autunno la stagione cambia completamente aspetto: gli alberi cominciano a spogliarsi perdendo le foglie, le temperature si abbassano, la natura si addormenta e gli insetti, in particolare le cimici, cominciano a entrare in casa seminando il panico in chi ha paura. In casa sono parecchi gli insetti che vengono ad abitare e possono essere in numero maggiore rispetto ad altri periodi dell’anno.

Sono diversi gli insetti che si insinuano in casa nei mesi autunnali. Tra quelli più comuni, vi sono le mosche, le formiche, gli scarafaggi, ma anche le falene e le cimici. Sono tutti insetti molto piccoli e innocui, ma che rappresentano un fastidio e disagio dal momento che è necessario trovare dei metodi per cui allontanarli facendo in modo che non si avvicino alle abitazioni.

Sono insetti che tendono a nascondersi negli spazi meno visibili della casa, come le fessure o le crepe oppure angoli e possono rimanere lì anche per tutto l’autunno, compreso la durata dell’inverno, la stagione più fredda. Onde evitare di averli in casa, è bene prendere delle precauzioni in modo da ostacolare il loro arrivo ed evitare lo stanziamento nelle abitazioni.

L’uso di zanzariere può essere una ottima scelta dal momento che fungono da barriere tra l’esterno e l’interno della casa, anche quando si vuole lasciare la finestra aperta. Bisogna anche poi fare una attenta pulizia dei vari ambienti dal momento che gli scarafaggi e le formiche sono molto attratti dal cibo e quindi rimuovere ogni traccia può essere utile per allontanarle in maniera definitiva.

Insetti in casa in autunno: cause

Con la stagione autunnale che è appena cominciata, man mano iniziano a entrare in casa alcuni insetti tipici di questo periodo. Oltre a individuare i vari metodi e soluzioni, anche naturali, per poterli allontanare, bisogna capire quali sono le cause per cui tendono a insediarsi in casa causando disagio e fastidio. Con il cambio di stagione e quindi con le temperature che scendono, hanno bisogno di un posto in cui ripararsi.

Per molti di loro, soprattutto le cimici, la casa e gli angoli di alcuni mobili o le fessure, diventa l’habitat ideale in cui risiedere nell’attesa di trovare un po’ di tepore e calore. Si rifugiano in fessure o anche spazi che possano aiutarli a tenerli al riparo da fattori esterni che possono essere deleteri per la loro stessa vita.

In questo periodo dell’anno, quindi nei mesi di settembre, ottobre e novembre, tendono a essere maggiormente attivi e prolifici, anche perché si stanno preparando all’arrivo dell’inverno e creano disturbo nelle abitazioni. Alcune specie di insetti vivono una sorta di semi letargo durante il quale producono una sostanza che permette loro di nutrirsi assorbendo l’acqua dall’ambiente esterno.

Per questa ragione, considerando i primi freddi, cominciano a entrare in casa prediligendo ambienti umidi e riparati per proteggersi dal freddo. Entrando in casa, trovano il calore e il tepore che sono necessari per la loro sopravvivenza.

Insetti in casa: miglior rimedio

