Internazionali, furia Pellegrino contro arbitro: cos'è successo con Sinner

(Adnkronos) - Furia Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha perso contro Jannik Sinner nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Il giocatore pugliese, numero 155 del mondo e che arrivava dalle qualificazioni, ha pagato l'emozi...