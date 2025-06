Intesa Sanpaolo down oggi: perché l'app non funziona?

Problemi oggi, martedì 3 giugno 2025, con l’app di Intesa Sanpaolo: numerose le segnalazioni degli utenti, disagi in tutto il Paese. La situazione.

Intesa Sanpaolo down oggi martedì 3 giugno 2025

A partire dalle ore 10.00 di oggi, martedì 3 giugno 2025, l’app della banca Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare su tantissimi dispositivi in tutta Italia.

Tantissime infatti sono state le segnalazione su Downdetector ma, per il momento, non c’è stato alcun comunicato ufficiale da parte di Intesa Sanpaolo, non sappiamo quindi a cosa sia dovuto questo stop.

Intesa Sanpaolo down: app in tilt, disagi in tutta Italia

Come abbiamo appena visto, sono state tantissime le segnalazioni su Downdetector. L’app Intesa Sanpaolo è infatti down per tantissimi utenti. Pensate che ben il 61 % degli utenti ha segnalato questa mattina problemi di accesso all’app della banca, mentre il 31 % ha segnalato malfunzionamenti con la banca online. Infine il 6 % ha segnalato dei rallentamenti durante il login. Come detto in precedenza, al momento non si conosce il motivo di questo malfunzionamento, Intesa Sanpaolo non ha diramato alcun comunicato. Restiamo in attesa.