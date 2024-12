Investimenti per l'alta formazione artistica in Lombardia

Il ministero dell'Università stanzia oltre 42 milioni per l'ammodernamento delle accademie e conservatori

Un importante passo per l’arte e la cultura

Il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha recentemente annunciato un significativo stanziamento di 42.204.095 euro destinato all’ammodernamento delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica in Lombardia. Questo intervento rappresenta un’opportunità fondamentale per le accademie e i conservatori della regione, che potranno così migliorare le loro strutture e tecnologie, rendendole più moderne e funzionali.

Beneficiari del finanziamento

Le istituzioni che beneficeranno di questo finanziamento includono nomi prestigiosi come l’Accademia di Belle Arti di Brera, che riceverà 9.152.611 euro, e il Conservatorio statale di musica di Cremona ‘Claudio Monteverdi’, con un contributo di 1.736.142 euro. Altri enti come il Conservatorio di Milano ‘Giuseppe Verdi’ e il Politecnico delle Arti di Bergamo riceveranno rispettivamente 1.995.000 euro e 9.401.356 euro. Il Conservatorio di Brescia ‘Luca Marenzio’ e quello di Mantova ‘Lucio Campiani’ riceveranno 10.000.000 euro e 9.918.986 euro.

Un investimento per il futuro

Il ministro Anna Maria Bernini ha sottolineato l’importanza di questi investimenti, affermando che le accademie e i conservatori sono le ‘università’ italiane delle arti. Questi spazi non sono solo luoghi di apprendimento, ma anche centri di creatività e innovazione. L’obiettivo è non solo quello di migliorare gli edifici, ma di renderli all’avanguardia per supportare la formazione delle future generazioni di artisti e professionisti.

Un progetto più ampio

Le risorse destinate alle istituzioni lombarde fanno parte di un piano più ampio, che prevede un totale di 272.544.515 euro per il finanziamento di 54 istituti italiani dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica. Questo investimento è considerato un pilastro fondamentale della strategia del Mur per rafforzare il sistema educativo superiore italiano, creando spazi di eccellenza e creatività.