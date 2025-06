Iran: al Jazeera, 'oltre 600 le vittime dei raid israeliani in 12 giorni di conflitto'

Iran: al Jazeera, 'oltre 600 le vittime dei raid israeliani in 12 giorni...

Teheran, 26 giu. (Adnkronos) – Gli attacchi aerei israeliani contro l'Iran hanno ucciso oltre 600 persone in 12 giorni di combattimenti, provocando ingenti danni alle case e alle infrastrutture di Teheran. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che nei raid gli edifici residenziali in tutta la capitale hanno subito gravi danni, e detriti e distruzione sono visibili in tutte le aree colpite.

Molti residenti – aggiunge l'emittente del Qatar – ora si trovano ad affrontare condizioni di vita insicure e lunghe convalescenze dopo esser stati feriti.