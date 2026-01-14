Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Il senso di: 1) non raccogliere un appello per un’iniziativa comune; 2) non convergere sulla manifestazione di sabato già proclamata dai radicali; 3) non sentire nessuno per organizzare un’iniziativa congiunta. Il Pd al tempo di Elly Schlein". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
Home > Flash news > Iran: Calenda, 'nessuna interlocuzione per iniziativa congiunta, ecco Pd...
Iran: Calenda, 'nessuna interlocuzione per iniziativa congiunta, ecco Pd di Schlein'
Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Il senso di: 1) non raccogliere un appello per un’iniziativa comune; 2) non convergere sulla manifestazione di sabato già proclamata dai radicali; 3) non sentire nessuno per organizzare un’iniziativa congiunta. Il Pd al tempo di Elly Schlein"...