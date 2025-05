Iran: Cremlino, 'Putin invitato, ma ancora non fissate date visita'

Mosca, 14 mag. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto un invito a recarsi in visita in Iran, ma le date non sono ancora state concordate. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Ieri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti,...