Iran, Daniel Gros avverte: "No impatto da rimozioni sanzioni Usa al petrolio russo"

(Adnkronos) – “La rimozione delle sanzioni Usa sul petrolio russo non avrà un impatto significativo”. Lo dice all’AdnKronos l’economista tedesco della Bocconi, Daniel Gros. “Né Usa né Ue possono fare granché per calmierare il prezzo, a parte di finire questa guerra”, evidenzia l’economista.Alla domanda su quale dovrebbe essere la strategia europea, Gros è netto: “Per l’Europa l’importante è evitare errori come sussidi ai consumatori. I private e l’industria devono confrontare il prezzo fissato sul mercato globale”.

Il provvedimento dell’amministrazione del presidente Donald Trump arriva nel pieno della crisi innescata dalla guerra in Iran: il blocco dello Stretto di Hormuz, controllato da Teheran, spinge il prezzo del greggio oltre la soglia dei 100 dollari a barile. Washington, quindi, rimuove per un mese – dal 12 marzo all’11 aprile – le sanzioni su alcuni prodotti petroliferi russi.

“Per aumentare la portata globale delle forniture esistenti, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta fornendo un’autorizzazione temporanea che consente ai paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare”, la comunicazione del Segretario del Tesoro Scott Bessent.

“Questa misura mirata e a breve termine si applica solo al petrolio già in transito e non fornirà un significativo vantaggio finanziario al governo russo, che ricava la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione”, ha affermato Bessent ridimensionando il peso finanziario del provvedimento che consentirà alla Russia di incamerare risorse teoricamente utilizzabili anche per finanziare la guerra in Ucraina. L’atto si applica esclusivamente al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi russi caricati sulle navi a partire dal 12 marzo e si applica fino all’11 aprile. (di Andrea Persili)

