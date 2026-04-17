Iran, Meloni: missione navale a Hormuz solo difensiva a fine ostilità

Parigi, 17 apr. (askanews) – “L’Italia è pronta a fare la sua parte” ma “è chiaro che una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva: mi pare che anche su questo ci fosse questa mattina pieno accordo”.Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell’Eliseo.