Settimana Velica internazionale 2026: vela, giovani e inclusione

Roma, 17 apr. – Livorno ospiterà dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani.Grazie ad una forte e consolidata sinergia tra Accademia Navale, Comune di Livorno e Circoli Velici Livornesi, anche per questa edizione la manifestazione avrà l’adesione da parte del Presidente della Repubblica ed il patrocinio della Regione Toscana.Alla presenza delle autorità locali e nazionali, dei rappresentanti dei circoli velici partecipanti, il prossimo 17 aprile presso l’Accademia Navale di Livorno si svolgerà la conferenza stampa ufficiale e sarà l’occasione per presentare il programma completo delle regate e le novità della manifestazione introdotte per questa edizione 2026.La SVI 2026 conferma i grandi appuntamenti che hanno fatto la storia di questa importante manifestazione e introduce novità pensate per coinvolgere giovani velisti e atleti paraolimpici.L’Accademia navale aprirà i suoi cancelli e sarà visitabile con tour guidati, ospitando alcuni dei numerosi eventi collaterali e culturali.Le delegazioni straniere non saranno solo protagoniste delle regate classe Tridente 16′, ma nel miglior spirito dell’accoglienza, parteciperanno alla consueta parata lungo le strade di Livorno, a cerimonie ufficiali ed a visite guidate alle bellezze del territorio.

In tale contesto la SVI si conferma un’occasione di scambio internazionale, formazione e diplomazia sportiva.Il Contrammiraglio Alberto TARABOTTO, Comandante dell’Accademia Navale, ha dichiarato: “La SVI 2026 unisce tradizione e innovazione: rappresenta non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche l’occasione per testimoniare il prestigio storico e la vocazione educativa dell’Accademia Navale di Livorno.

Un Ente di formazione universitaria militare unico a livello internazionale, che coinvolge e forma giovani ufficiali provenienti da diversi Paesi, i futuri comandanti di domani. La manifestazione mantiene al centro dell’attenzione la “vela inclusiva”, non solo con classi dedicate e la presentazione di una nuova imbarcazione progettata per diversamente abili, ma aprendo il mondo della vela e del mare ai più.” Il Sindaco di Livorno, Luca SALVETTI, ha aggiunto: “Il rapporto simbiotico di Livorno con il mare si rispecchia in ogni iniziativa o evento che coinvolga la città.

La Settimana Velica Internazionale è una di queste occasioni, unica e speciale per Livorno. Dopo l’inverno si torna a respirare l’aria di libertà e leggerezza che il mare ci dona e riprendono gli eventi. Il ventaglio di iniziative anche sportive offrono alla città opportunità turistiche e di svago per i cittadini e i turisti che scelgono Livorno come meta di gite e vacanze”.Il Presidente del Comitato dei Circoli velici Livornesi, Dott. Andrea MAZZONI ha dichiarato: “Grazie all’eccellente sinergia instauratasi con la Federazione Italiana Vela, il Comando Accademia Navale che per il secondo anno apre le porte dell’Istituto per ospitare una regata velica, oltre alle ormai consolidate regate programmate nel periodo 24 aprile – 3 maggio, tra queste merita menzionare la regata 420 – 470, regata valida come tappa della Coppa Italia e qualificazioni per Europei e Mondiali che sarà gestita dal Circolo Velico Antignano in stretta collaborazione con il Circolo Nautico Livorno e la Sezione Velica dell’Accademia; oltre 100 sono le imbarcazioni attese e le aspettative sono molto alte sia da parte dei regatanti che da parte dell’organizzazione. I risultati attesi saranno fondamentali per assicurare ogni anno una regata di ranking all’interno della SVI nell’attesa di poter trovare un’area idonea lungo il litorale livornese che possa permettere lo svolgimento di regate giovanili con presenze importanti di imbarcazioni.”Il Presidente della Struttura Organizzativa, C.Amm. (AUS) Raffaele Cerretini, ha dichiarato: “La SVI 2026 rappresenta il risultato di un lavoro di squadra meticoloso: ogni dettaglio, dalle regate ai momenti culturali, è pensato per garantire qualità e accoglienza dell’esperienza velica, il tutto nella massima sicurezza. Di fondamentale importanza il supporto a terra ed in mare degli enti istituzionali e militari nonché dei numerosi partners che con il loro supporto tecnico e finanziario permetteranno di offrire a regatanti e popolazione una Settimana Velica densa di eventi di altissimo livello. Il Villaggio della Vela è stato progettato per essere inclusivo e aperto a tutti, riflettendo i valori di sportività, formazione dei giovani e innovazione, elementi che contraddistinguono la manifestazione.”Nell’ambito del programma della Settimana Velica dell’Accademia Navale di Livorno, iI 26 aprile prossimo l’Automotoclub Storico Italiano (ASI), consegnerà la “Targa Oro”, il massimo riconoscimento rilasciato dalla federazione per certificare l’eccellenza, l’originalità e l’integrità dei mezzi storici a due imbarcazioni della flotta di vele storiche della Marina Militare: Il Corsaro II (20,9 mt.) lo yawl con velatura “Marconi” realizzato nel 1961 nei Cantieri Costaguta di Genova Voltri su progetto di SPARKMAN & STEPHENS e lo yacht a vela Tarantella (16,70 mt.) costruito in legno nel 1969 dal cantiere Carlini di Rimini sempre su progetto di SPARKMAN & STEPHENS. A consegnare il prestigioso riconoscimento, di cui è insignito anche l’Amerigo Vespucci, saranno il VicePresidente dell’ASI, Ugo Gambardella, il Presidente della Commissione ASI Nautica, Motonautica e Aeronautica, Andrea Tovaglieri e il Commissario ASI Nautica, Alessandro Mazzoni.