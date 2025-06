Iran: Meloni sente leader arabi, 'Italia pronta a lavorare per soluzione diplomatica'

Iran: Meloni sente leader arabi, 'Italia pronta a lavorare per soluzione...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – lNell'ambito dei colloqui avuti oggi a seguito dell'attacco israeliano in Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto varie interlocuzioni con alcuni leader della regione: il principe ereditario e Primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud; re Abdallah II di Giordania, il sultano dell’Oman, Haytham bin Tariq Al Said, e Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Oggetto del confronto, come lavorare insieme per favorire una soluzione diplomatica. A tutti gli interlocutori, Meloni ha espresso la disponibilità dell’Italia a intraprendere ogni azione che possa favorire un tale esito, come già fatto ospitando due tornate negoziali tra Iran e Stati Uniti.