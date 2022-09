Iran, presidente Raisi all’Onu: “Non cerchiamo arma nucleare”

Nazioni Unite (New York), 21 set. (askanews) – L’Iran non cerca di dotarsi dell’arma nucleare. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raissi intervenendo davanti all’Assemblea generale delle Naioni Unite, mentre l’accordo sul programma nucleare di Teheran è in una situazione di stallo. “La Repubblica islamica dell’Iran non cerca di costruire o ottenere delle armi nucleari e non c’è posto per simili armi nella nostra dottrina di difesa”.

Francia, Germania e Regno Unito – che avevano preso parte all’accordo sul nucleare iraniano del 2015 con Stati Uniti, Russia e Cina – attendono una risposta formale di Teheran sulle ultime condizioni proposte per ridare vita al testo dal quale il l’ex presidente statunitense Donald Trump si è ritirato nel 2018.