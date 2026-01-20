Iran: Renzi a presidio con sigaretta come ragazza iraniana, 'per la libertà'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Per la libertà dell'Iran davanti all'Ambasciata iraniana abbiamo acceso delle sigarette. Un gesto simbolico per dire 'Noi ci siamo' per chi ha perso la vita, per chi sta ancora combattendo per la libertà, per la democrazia, per l�...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Per la libertà dell'Iran davanti all'Ambasciata iraniana abbiamo acceso delle sigarette. Un gesto simbolico per dire 'Noi ci siamo' per chi ha perso la vita, per chi sta ancora combattendo per la libertà, per la democrazia, per l'Iran. Continuiamo a parlarne". Lo scrive Matteo Renzi sui social postando un video del presidio di Iv oggi davanti all'ambasciata iraniana in cui i manifestanti, il leader di Italia Viva compreso, hanno acceso una sigaretta come la ragazza iraniana in una foto che sta girando in questi giorni.

"L'immagine della ragazza iraniana che in Canada fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Abbiamo voluto replicare quel gesto per ribadire che stiamo al fianco degli iraniani in lotta per la libertà".