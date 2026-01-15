Iran: risoluzione M5s alla Camera, 'scongiurare azioni militari unilaterali'**

Roma, 15 gen (Adnkronos) – Il M5s ha depositato una risoluzione sull'Iran a prima firma Giuseppe Conte in commissione Esteri della Camera in cui di chiede di "scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali".

Il testo, spiegano fonti M5s, è da considerare in abbinamento a quello depositato dal presidente della commissione Giulio Tremonti ed è sottoscritto anche dal leader di Avs Nicola Fratoianni. "Alla vigilia della piazza per l'Iran e dei venti di guerra che spirano, una iniziativa per ricompattare l'opposizione e evitare un uso strumentale delle proteste per giustificare un intervento militare", sottolineano sempre fonti M5s.

Il Pd fa sapere che voterà il testo in commissione.