**Iran: risoluzione M5s alla Camera, 'scongiurare azioni militari unilaterali'**

Roma, 15 gen (Adnkronos) - Il M5s ha depositato una risoluzione sull'Iran a prima firma Giuseppe Conte in commissione Esteri della Camera in cui di chiede di "scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative dip...

Roma, 15 gen (Adnkronos) – Il M5s ha depositato una risoluzione sull'Iran a prima firma Giuseppe Conte in commissione Esteri della Camera in cui di chiede di "scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali".

Il testo, spiegano fonti M5s, è da considerare in abbinamento a quello depositato dal presidente della commissione Giulio Tremonti ed è sottoscritto anche dal leader di Avs Nicola Fratoianni. "Alla vigilia della piazza per l'Iran e dei venti di guerra che spirano, una iniziativa per ricompattare l'opposizione e evitare un uso strumentale delle proteste per giustificare un intervento militare", sottolineano sempre fonti M5s.

Il Pd fa sapere che voterà il testo in commissione.