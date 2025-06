Iran: Schlein a Meloni, 'schiena dritta con Trump, non stia dietro a suoi umori alterni'**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Quello che ha detto Trump è un modo per coprire il fatto che Netanyahu ha scavalcato anche lui. Gli Usa erano avvertiti ma hanno detto subito 'noi non c'entriamo', poi Trump parla di 'attacchi eccellenti'. C'è qualcosa che...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Quello che ha detto Trump è un modo per coprire il fatto che Netanyahu ha scavalcato anche lui. Gli Usa erano avvertiti ma hanno detto subito 'noi non c'entriamo', poi Trump parla di 'attacchi eccellenti'. C'è qualcosa che non torna. Noi abbiamo spesso criticato il governo per non aver alzato la voce rispetto ad attacchi dell'amministrazione Usa.

Noi abbiamo una relazione fondamentale a cui non possiamo rinunciare ma dobbiamo starci dentro con la schiena dritta. A maggior ragione davanti a questo scenario, il governo deve trovare la sua voce e non star dietro agli umori alterni di Trump". Lo dice Elly Schlein all'assemblea dei Giovani di Confindustria a Rapallo.