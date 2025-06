Iran: Schlein, 'contro arma nucleare Teheran serve diplomazia'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Se siamo tutti d'accordo sull'obiettivo che l'Iran non possa sviluppare la bomba nucleare, che va perseguito con la diplomazia e la politica" e l'attacco di Israele "rischia di dare un alibi per l'uscita dal Trattato di non prolife...

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – "Se siamo tutti d'accordo sull'obiettivo che l'Iran non possa sviluppare la bomba nucleare, che va perseguito con la diplomazia e la politica" e l'attacco di Israele "rischia di dare un alibi per l'uscita dal Trattato di non proliferazione nucleare. L'Italia e l'Unione europea devono difendere con ogni forza il Trattato sulla non proliferazione nucleare".

Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo durante l'audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.