Iran: Schlein, 'no simpatia per regime Teheran, ma azione Netanyahu infiamma regione'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – "Nessuno di noi qua dentro nutre alcuna simpatia per il regime teocratico, liberticida di Teheran che, anzi, abbiamo sempre contrastato, continueremo a contrastare, supportando gli sforzi dell'opposizione iraniana e partecipando ad ogni manifestazione, unendoci al grido di donna, vita e libertà. Questi siamo noi, quelli che forse per primi proposero a questo Parlamento una risoluzione contro quello che sta facendo il regime di Teheran che poi fu votata credo da tutti.

Ma un'azione unilaterale come quella di Netanyahu rischia di infiammare e destabilizzare ulteriormente tutta la regione e tradisce anche la volontà di delegittimare le sedi negoziali e diplomatiche che stavano lavorando per un obiettivo condiviso da tutti, che cioè l'Iran non possa avere un'arma nucleare". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo durante l'audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.