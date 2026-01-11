Iran: Schlein, 'Trump? No iniziative militari unilaterali, abbiamo sedi multilaterali'

Iran: Schlein, 'Trump? No iniziative militari unilaterali, abbiamo sedi ...

Iran: Schlein, 'Trump? No iniziative militari unilaterali, abbiamo sedi ...

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Non sono mai per le azioni militari unilaterali, abbiamo sedi multilaterali da far funzionare, serve una azione diplomatica forte dell'Unione europea". Lo ha detto Elly Schlein, a In onda, sull'eventualità di una azione militare Usa in Iran. ...