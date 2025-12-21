Iran: senatore Usa Graham, 'prove credibili che stia tornando ad arricchire uranio'

Tel Aviv, 21 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo eliminato il programma nucleare iraniano, ma non abbiamo eliminato le loro aspirazioni. Vogliono ancora distruggere tutti gli ebrei". Lo ha dichiarato il senatore repubblicano americano Lindsey Graham in una conferenza stampa durante la sua visita in Israele. "Stanno costruendo più missili balistici in grado di colpire Israele e l'Europa, ci sono prove di ciò – ha aggiunto – Ci sono prove credibili che l'Iran stia tornando al business dell'arricchimento nucleare e stia cercando di costruire più missili balistici per colpire Israele e l'Europa.

Dobbiamo colpirli prima che lo facciano loro".