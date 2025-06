Iran: Tajani, 'obiettivo Europa impedire escalation'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ho parlato con il ministro degli Esteri di Teheran, di Tel Aviv, con quello dell'Oman, oltre al ministro degli Esteri francese. Adesso avrò una serie di colloqui in giornata con altri ministri europei, l'obiettivo di noi europei è evitare l...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Ho parlato con il ministro degli Esteri di Teheran, di Tel Aviv, con quello dell'Oman, oltre al ministro degli Esteri francese. Adesso avrò una serie di colloqui in giornata con altri ministri europei, l'obiettivo di noi europei è evitare l'escalation". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con il convegno dei Giovani industriali he si svolge a Rapallo, a proposito della crisi tra Israele e Iran.