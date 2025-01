Iran: Teheran, 'Parigi riveda suo approccio 'non costruttivo' prima dei colloqui su nucleare'

Teheran, 8 gen. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato Parigi a rivedere il suo approccio "non costruttivo", pochi giorni prima che Teheran tenga un nuovo round di colloqui sul suo programma nucleare con i principali paesi europei. Lunedì, Emmanuel Macron ha affermato che l'impegno di Teheran nell'arricchimento dell'uranio si sta avvicinando al punto di non ritorno e ha avvertito che i partner europei di un moribondo accordo nucleare del 2015 con l'Iran dovrebbero prendere in considerazione la reintroduzione delle sanzioni se non si faranno progressi.

"Le false affermazioni di un governo che si è rifiutato di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'accordo nucleare e ha avuto un ruolo importante nell'acquisizione di armi nucleari da parte di Israele sono ingannevoli e predittive", ha scritto su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei.